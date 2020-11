Wolf op Strabrechtse Heide sloeg drie keer toe in september

Alle drie de keren zijn er schapen gebeten, meldt Omroep Brabant.

De wolf heeft zich dit jaar definitief in het natuurgebied gevestigd, concludeerden deskundigen eerder. De uit Frankrijk afkomstige viervoeter heeft al langere tijd het zuidoosten van de provincie als leefgebied.

Op 1 september werd een schaap te grazen genomen in Heeze. Twee weken later zijn er drie schapen verwond of gedood in Someren en op 17 september richtte de wolf zich eveneens op een schaap. Dit maal in Lierop.

Ook in oktober hebben veehouders aanvallen van mogelijk de wolf gemeld. Bij12 doet middels dna-testen nog onderzoek naar de herkomst van de bijtwonden. In sommige gevallen gaat het namelijk niet om een wolf maar om een hond of een vos.