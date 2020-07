Den Haag: verbied verkoop lachgas op straat

Den Haag wil ook optreden tegen „hinderlijk gedrag, rondslingerende hulzen en andere troep die blijft liggen” na het gebruik van lachgas.

De verkoop van lachgas is op meerdere plekken in het land al verboden, zoals in Amsterdam, en het kabinet werkt aan een landelijk verbod.

Lachgas (distikstofoxide) zorgt voor een korte roes, waarbij mensen soms lachbuien krijgen en duizelig worden. Gebruikers gaan waziger zien en geluiden lijken te vertragen en te vervormen. Het effect houdt een paar minuten aan. Het is vooral onder jongeren populair. Het gas zit in slagroompatronen. Gebruikers vullen hun ballonnen met een slagroomspuit. Daarom liggen er vaak lege slagroompatronen op de plek waar jongeren lachgas gebruikten.

Bekijk ook: Automobilist slingert met lachgasballon in mond over A2