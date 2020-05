Wesley bracht explosief op scooter naar politiebureau, vermoedelijk antitankmijn

De mijn werd door een man met een scooter naar het politiebureau gebracht. Agenten voorkwamen dat de vinder ermee naar binnen liep. Het werd op de stoep voor het bureau neergelegd totdat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam om het oorlogstuig mee te nemen en elders tot ontploffing te brengen.

De vinder, Wesley Klonen, vertelt aan 1Limburg dat hij de mijn met een metaaldetector in een bos bij Schinnen gevonden heeft en eerst dacht dat het om een aandrijfwiel van een voertuig ging. Eenmaal thuis zag hij dat er ’iets anders op stond’, waarop hij het roestige apparaat in een handdoek wikkelde en in een plastic tas op zijn scooter meenam naar het politiebureau. Daar werd hem verteld dat het om een Amerikaanse antitankmijn ging.

De politie vroeg de man wel om voortaan eerst te bellen, voordat hij met zo’n explosief naar het bureau komt.

Nadat het explosief op de stoep was neergelegd, werd het politiebureau deels ontruimd en de Stationstraat in Heerlen gedeeltelijk afgezet.