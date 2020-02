Boerenonrust: politie neemt busje Animal Rights in beslag

Meer dan honderd dierenactivisten hielden op maandag 13 mei 2019 een varkensboerderij aan de Brede Heide in het Brabantse Boxtel bezet. Boeren zijn waakzaam. Ⓒ GINOPRESS B.V.

OTTERSUM - In Ottersum ontstond vrijdagavond onrust onder boeren toen die in het Noord-Limburgse dorp een busje zagen staan van dierenbeschermingsorganisatie Animal Rights. De politie werd erbij gehaald en die nam het busje in beslag.