Uber-chauffeur (57) in borst geschoten, rijdt passagiers direct naar ziekenhuis

Duane Johnson (57) zou zondagmorgen eigenlijk gaan brunchen met zijn gezin vanwege de feestdagen. Maar hij belandde onverhoopt in het ziekenhuis na een Uber-dienst. Tijdens een rit met vier andere passagiers in de auto dook een witte SUV rond 04.00 uur ’s nachts aan de bestuurderskant op.

„Alles wat ik hoorde was pop, pop, pop, pop”, zegt Johnson vanuit een ziekenhuisbed tegen de Spokesman. Hij bleek te zijn geraakt in zijn ribben. Ook een passagier werd in zijn hand geraakt en verloor een vinger. De verdachten wisten te ontkomen.

Chaos

Ondanks de rake schoten reed Johnson, met een kapotte band, richting het ziekenhuis. Volgens hem was het een wonder dat ze daar aankwamen. „Ik weet niet hoe ik dat gedaan heb”, zegt hij. „Daar stopten er drie of vier (politie)agenten achter me. Ik sprong eruit – het was chaos – en toen pas drong het tot me door dat ik was neergeschoten.”

De kogel in Johnsons lichaam bevindt zich niet op een fatale plek, dus artsen laten het voor wat het is. Hij verloor wel veel bloed. „Tijdens dit alles was hij gewoon aan het bidden”, zegt zijn vrouw Andrea. „Alles bij elkaar genomen doet hij het heel goed.

Het motief van de plotselinge schietpartij is nog volstrekt onduidelijk. De familie van Johnson spreekt van een „willekeurige” en „zinloze” aanval. „Iedereen kent mijn man, hij is de vriendelijkste persoon die er is.” Om de kosten en schade te dekken is er een inzamelingsactie gestart. Er werd al bijna zevenduizend dollar opgehaald. Maar het belangrijkste is dat haar man nog leeft, zegt Andrea. „Dat is het beste kerstcadeau. We bekijken het gewoon van dag tot dag.”