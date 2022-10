Premium Het beste van De Telegraaf

Lisette (26) overleed na een raadselachtige stapavond: ’Verwacht dat beste vriendin eerder alarm zou slaan’

Door Zander Lamme

Heerenveen - Dinsdag is het precies een jaar geleden dat Lisette Elzinga (26) uit Heerenveen na een raadselachtige stapavond overleed. Haar ouders Jannie (56) en Bert (63) blikken terug op die periode en vooral op wie hun dochter was. Iedere dag rond een uur of elf ’s avonds ontving Jannie de Boer een appje van haar dochter. Die liet weten trots te zijn op haar moeder. ,,Ze moest het altijd even zeggen.’’ Het bericht was een van de vele die er dagelijks werden verzonden. ,,We hadden een heel sterke band. Het was meer dan moeder en dochter. We waren ook gewoon vriendinnen. We bespraken alles.’’