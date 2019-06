Overheid had grafietregens eerder moeten onderzoeken

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Ⓒ ANP

Den Haag - De overheid had eerder onderzoek moeten doen na de gezondheidsgevolgen van zogeheten grafietregens rond Tata Steel in IJmuiden. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer.