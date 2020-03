Italiaanse vrouw urenlang opgesloten in appartement met lichaam overleden man

De echtgenoot, die eerder positief werd getest op corona, stierf maandag om 02.00 uur. „Ja, het klopt dat ze daar met het lichaam zat en dat we het op zijn vroegst pas woensdagochtend konden verwijderen”, vertelde burgemeester Giancarlo Canepa van de regio Borghetto Santo Spirito gisteren aan CNN. Uit veiligheidsoverwegingen mocht niemand het stoffelijk overschot eerder benaderen. „Helaas hebben we een protocol dat we moeten volgen”, zei hij.

Volgens de burgemeester was deze situatie niet ontstaan als de man niet had geweigerd naar het plaatselijke ziekenhuis te gaan. Regionale media versloegen de wanhoop van de vrouw die urenlang met het lichaam van haar overleden man opgescheept zat. De weduwe zou vanaf het balkon huilend om hulp hebben geroepen, zo meldden familieleden van de man.

’Niemand om haar te troosten’

„Niemand kan dichtbij komen om haar te helpen of te troosten. We hopen dat dit snel wordt opgelost. Onze gedachten zijn bij haar”, aldus een buurvrouw eerder tegen nieuwszender IVH.IT.