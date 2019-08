Thijs H. ’kreeg door’ dat hij moest moorden

Thijs H. en advocaat Serge Weening voor de rechtbank van Maastricht. Ⓒ illustratie Petra Urban

Maastricht - De 27-jarige Thijs H. heeft bekend dat hij drie moorden heeft gepleegd, maar of dat onder invloed was van een psychose zoals hij zelf zegt, valt nog te bezien. Tijdens een eerste pro-formazitting in de strafzaak in de rechtbank van Maastricht schetste het Openbaar Ministerie de mogelijkheid van een heel ander scenario, waaruit blijkt dat Thijs H. wellicht weloverwogen te werk ging.