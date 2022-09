Europarlement zet bijl in biomassa

Tijdens een spannende stemming in Straatsburg heeft het Europarlement een standpunt ingenomen over de toekomst van biomassa. „Het is een stapje in de goede richting”, reageert JA21-Europarlementariër Rob Roos. „De duurzaamheidseisen zijn nu wel strenger en er gaat minder subsidie heen. Biomassa zelf gaat helaas nog door. Ik blijf pleiten voor investeringen in betrouwbare en schone kernenergie.”

De dierenpartij is teleurgesteld en ziet liever vandaag dan morgen een totaalverbod. „Bossen verbranden is niet duurzaam. Daarom willen we dat biomassa die afkomstig is uit bossen niet langer meetelt als duurzame energie”, reageert PvdD-politica Anja Hazekamp.

Voorzitter Fenna Swart van het Comite Schone Lucht ziet de stap in het Europees Parlement als het begin van het einde voor bosbiomassa. Maar tegelijkertijd waarschuwt ze voor te veel vrijblijvendheid en traagheid: „We kunnen niet jaren wachten op een afbouwpad.”

Het Parlement gaat nu onderhandelen met de lidstaten. Dat kan nog een pittige kluif worden. Vooral Oost-Europese landen en de Baltische staten werken strengere regels tegen vanwege hun grote bosbouwindustrie. Ze hebben de wind mee: door de energiecrisis staan landen nu niet te trappelen om energiebronnen uit te sluiten.