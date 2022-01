ANWB: ga maandag niet de weg op als dat niet nodig is

„Waarover ik me het meest zorgen maak zijn lege bestelbussen, auto’s met aanhangers en vrachtwagens zonder vracht. Uit het verleden blijkt dat die vooral voor problemen zorgen. Bestuurders moeten zich goed afvragen of ze wel de weg op moeten gaan”, aldus de voorlichter.

Maar ook kwetsbare weggebruikers zoals motorrijders en fietsers kunnen wat hem beter thuisblijven als het enigszins kan. „Als je de weg niet op hoeft, blijf dan thuis. Of pas in ieder geval je rijgedrag aan.”

Het KNMI heeft voor maandag code oranje in Noord-Holland, Friesland en het Waddengebied en code geel voor de rest van Nederland uitgeroepen. Vanaf maandagochtend vroeg komen er in de kustprovincies zware windstoten voor. Met name in de tweede helft van de ochtend heeft het noordwesten van het land te maken met zeer zware windstoten van 90 tot 110 km/uur. In het (noord)westelijk kustgebied, mogelijk ook rondom het IJsselmeer, komen dan zeer zware windstoten van 100-120 km/uur voor.