Strand Wijk aan Zee afgezet vanwege ’ongekende mui-stroom’

Zwemmers die in de mui terechtkomen, kunnen het beste meezwemmen met de stroom en dan proberen terug te komen waar de stroming minder is, zo meldt het Noordhollands Dagblad. Honderd meter van het strand is afgezet en daar is de rode vlag gehesen. Voor dat gebied geldt dus een zwemverbod; voor het hele strand is de gele vlag van kracht, wat betekent dat het gevaarlijk is om te zwemmen.

De reddingsbrigade is extra alert. Zwemmers die in de problemen zijn geraakt wordt geadviseerd om signalen af te geven dat ze hulp nodig hebben.