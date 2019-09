Stikstof verlamt land

Het ministerie van Infrastructuur heeft last van de strenge Europese natuurregels bij de aanleg en verbreding van snelwegen, plannen voor Schiphol, de opening van Lelystad Airport, maar ook bij waterveiligheidsprojecten zoals de renovatie van de Afsluitdijk.

In totaal gaat het om 53 infrastructuurprojecten, zo blijkt uit een lijst die gisteren via RTL Nieuws naar buiten kwam. Ze liggen stil zolang er nog geen oplossing is gevonden voor de uitstoot van stikstof en het neerdalen ervan in natuurgebieden. Zelfs klimaatvriendelijke projecten als de aanleg van windmolenparken of de bouw van fietsenstallingen bij stations staan in de wacht. De visserij wordt eveneens geraakt.

Binnenhof, kazernes, woningbouw

Het ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt mogelijk problemen met de renovatie van het Binnenhof. Die megaklus zou spaak kunnen lopen doordat bouwmachines tijdens de vijfjarige verbouwing te veel stikstof uitstoten. Bij Defensie staan vijftig vastgoedprojecten op de tocht, waaronder de toch al omstreden bouw van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen. De modernisering van afgeleefde kazernes, oefenterreinen en vliegbases kan voorlopig niet doorgaan.

Een nieuwe basis is voor deze mannen ver weg. Ⓒ ANP

Grote woningbouwprojecten zijn tot nader order eveneens verlamd. Zo zouden er huizen worden gebouwd op het voormalig vliegveld Valkenburg, tussen Leiden en Katwijk. Door uitstoot van verkeer in en rondom de nieuw te bouwen wijk kan dat niet beginnen.

Geen voetbal en hockey

Ook op lokaal niveau zijn de rapen gaar. De Raad van State vernietigde gisteren zes bestemmingsplannen vanwege het gebruik van de zogeheten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze procedure, waarin bouwprojecten die stikstof uitstoten konden doorgaan als werd beloofd de schade later elders te compenseren, mag niet meer gebruikt worden. Ze voldoet immers niet aan Europese regelgeving die erop gericht is om natuurgebieden te beschermen.

Niet alleen vliegveld Lelystad Airport, maar ook sporters komen in het gedrang. Ⓒ ANP

Niet alleen rijksprojecten worden erdoor geraakt. Door het vernietigen van de bestemmingsplannen zijn onder bijvoorbeeld voetballers in Egmond aan den Hoef en hockeyers in Zaandijk de dupe. Daar mogen geen nieuwe sportcomplexen worden gebouwd vanwege neerdalen van stikstof in nabijgelegen natuurgebieden. Veel boeren kunnen geen extra stallen bouwen. In totaal worden 18.000 projecten geraakt.

Commissie

Het kabinet laat momenteel een commissie onder leiding van oud-minister Remkes broeden op een oplossing. Een eerste visie van Remkes wordt eind deze maand verwacht. Intussen worden her en der al maatregelen genomen en geopperd. Zo besloot minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) om de maximumsnelheid rond de Veluwe te verlagen van 130 naar 120 km/u.

Elders klinkt de roep om inkrimping van de veestapel of juist een inperking van de lappendeken aan natuurgebieden, die werden aangewezen door vorige kabinetten.