WHO teleurgesteld in China: geen visa voor onderzoek naar oorsprong corona

Tedros heeft opnieuw duidelijk gemaakt aan het rode Peking dat de missie een prioriteit is voor de WHO. Mike Ryan van de WHO sprak de hoop uit dat de obstakels ,,in de komende uren” kunnen worden opgelost.

Het onderzoek zou al veel eerder beginnen, maar de Chinezen houden al maandenlang de boot af. Ook meteen aan het begin van de crisis weigerde China een onderzoeksteam. Sindsdien doen de wildste verhalen over de vermeende oorsprong van het longvirus de ronde. Ook worden er grote vraagtekens gezet bij de (lage) coronacijfers in het communistische land. Zo zouden er in de zwaarst getroffen provincie Hubei ’slechts’ 4500 Chinezen gestorven zijn. Ter vergelijking: alleen al in Nederland vielen er ruim 10.000 coronadoden. Eerder bleek dat Peking de cijfers bewust onderdrukte en de uitbraak van het nieuwe virus zo lang mogelijk stilhield.

Het virus dook een jaar geleden op in de Chinese miljoenenstad Wuhan. China is door onder meer de Verenigde Staten dan ook beschuldigd van het achterhouden van alarmerende informatie, wat de wereldwijde reactie op de uitbraak van het virus zou hebben vertraagd. China houdt vol dat het vanaf het begin transparant is geweest.