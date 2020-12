In Nederland gestolen auto’s duiken op in Frankrijk

Acht personen die worden verdacht van internationale handel in gestolen voertuigen werden gearresteerd in de Noord-Franse regio Duinkerken. De politie was getipt door de Nederlandse autoriteiten, melden Franse media.

De criminelen kochten de gestolen voertuigen in Amsterdam, in cash tegen zeer lage prijzen en importeerden ze naar Frankrijk. Ze misbruikten serienummers van voertuigen die al in omloop waren en verkochten de voertuigen na het verkrijgen van de Franse registratie snel door aan bonafide kopers.

Rechercheurs konden tien voertuigen in beslag nemen, daarnaast luxegoederen, een bedrag van 10.000 euro in contanten en 1,5 kilo wietzaad.