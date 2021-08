Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse Hercules-vlieger Maurice Schonk helpt met de evacuatieoperatie vanuit Kabul: ’Het is net een drive-through’

Door Olof van Joolen Kopieer naar clipboard

Op Schiphol is een toestel geland met evacués uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ⓒ ANP/HH

Kabul - Nederlandse militairen dragen bij aan de enorme evacuatieoperatie vanuit Kabul. De vliegers, leden van speciale eenheden die voor bewaking zorgen en ondersteunend personeel draaien lange, regelmatig emotionele dagen. Niet in het minst omdat het deels dezelfde zijn die er in hun eigen woorden ’wat van probeerden te maken in Afghanistan.’