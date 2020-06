Politie waarschuwt voor nepbrief van oplichters

De brieven zaten in een witte envelop met daarop de tekst ’Aan de bewoners van dit adres’. In de brief wordt gevraagd om geld over te maken op een rekening. Het geld zou namens het IT Politiekorps Nederland gebruikt worden om de softwarebeveiliging bij de adressen te verbeteren. Het epistel is voorzien van de huisstijl van het ministerie en lijkt te zijn ondertekend door de minister.

Het ministerie en de politie sturen nooit brieven met dergelijke verzoeken, dus maak beslist geen geld over, zo waarschuwt de politie.