Rheden sluit wegen naar Posbank af

De gemeente zegt dat het op De Posbank zo druk is dat mensen niet meer voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. „Naar buiten is prima, maar blijf in je eigen buurt. Zoek de drukte niet op”, aldus de gemeente.

De Posbank is één van de natuurgebieden in Nederland waar het sinds het uitbreken van de coronacrisis regelmatig te druk is. Er zijn al veel bonnen uitgedeeld. Ook is geregeld eenrichtingsverkeer ingesteld, zodat gemotoriseerd verkeer geen rondjes kan rijden. Zondag kunnen recreanten het natuurgebied helemaal niet meer bezoeken.