Onderzoek naar klachten over hoofdofficier

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, meldt het onderzoek. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) laat onderzoek doen naar een „formele klacht” die was ingediend tegen Charles Wiegant, de onlangs vertrokken hoofdofficier van justitie van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Dat meldt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, in een blog die op de site van het OM is geplaatst.