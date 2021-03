Zoveelste domper rond AstraZeneca: farmaceut levert ruim helft minder vaccins in tweede kwartaal

Dat maakte president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen bekend op een persconferentie in Brussel. In het eerste kwartaal rekent zij op slechts 30 miljoen vaccins. Contractueel hadden dat er 90 miljoen moeten zijn, later na veel geruzie werd dat bijgesteld naar 40 miljoen maar ook dat aantal haalt de geplaagde farmaceut dus bij lange na niet.

Von der Leyen is wel blij over de prestaties van Pfizer/BioNTech en Moderna. Deze farmaceuten komen hun beloftes na met 66 miljoen en 10 miljoen leveringen in de eerste drie maanden van het jaar. In het tweede kwartaal zal ook Johnson&Johnson (Janssen) gaan leveren: 55 miljoen vaccins en dat is goed nieuws want van dit inmiddels goedgekeurde vaccin is maar een shot nodig.

Sinds de EU na de ruzie met AstraZeneca een zogeheten exportmechanisme instelde, waarbij bedrijven moeten aangeven wat ze willen exporteren, zijn in zes weken 41 miljoen doses de EU uitgegaan naar in totaal 33 landen. Slechts één zending van de 314 werd tegengehouden.

Von der Leyen houdt nadrukkelijk alle opties op tafel om de regels aan te scherpen. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk de belangrijkste ontvanger van vaccins uit de EU met 10 miljoen doses. De Duitse Commissie-voorzitter wijst erop dat in het EU-contract met AstraZeneca is opgenomen dat de twee Britse AZ-fabrieken ook voor de EU kunnen produceren. Volgens haar moet er sprake zijn van wederkerigheid.

Ze zal de zaak met de Europese leiders bespreken op een EU-top die staat gepland voor 25 en 26 maart.