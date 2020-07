Antwerpen diep in het rood: ’Lockdown enige oplossing’

Wie in België wil shoppen, moet een mondkapje dragen in winkels, winkelcentra, bioscopen en musea. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

ANTWERPEN - België beeft. Het land vervreemdt zich van de rest van Europa, het lockdownspook is terug en sport gaat aan banden. De besmettingen in Antwerpen lopen haast exponentieel op. Nu virologen al dagenlang aan de bel trekken, daalt het besef in. „Dit is aan het branden.”