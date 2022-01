Premium Het beste van De Telegraaf

Agenten blijken lid van appgroep waarin dierenporno wordt verspreid: ’Rechtbank viel van ene verbazing in de andere’

Door Sander Dekker Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie. Ⓒ Shutterstock

Assen - Achttien medewerkers van de politie waren in 2020 lid van een WhatsApp-groep waarin veelvuldig dierenporno werd gedeeld. In de chatgroep werd beeldmateriaal verspreid waarop onder meer te zien is hoe mensen seks hebben met dieren. Eén van de agenten is ontslagen toen op zijn telefoon ook kinderporno werd gevonden. ’De rechtbank viel van de ene verbazing in de andere.’