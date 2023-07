Premium Het beste van De Telegraaf

Pas voor het uitstorten van het net ontdekten vissers een voshaai met enorme staartvin: ’We vangen ze wel groter’

Door Mireille Sneekes

De bijna vijf meter lange en ruim 200 kilo zware voshaai ligt nu bij Arie van der Plas in de koeling. Ⓒ Hielco Kuipers

IJMUIDEN - Haaien vangen ze wel vaker, maar een voshaai met enorme staartvin zoals Leon Buis en twee medevissers donderdagochtend in het net van de IJmuiden-8 ontdekten, is een uitzondering. „We wisten niet of we ’m mochten aanvoeren.”