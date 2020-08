Fataal vakantiedrama voor Grieks strand: toeriste overvaren door speedboot

De vrouw bleef na de aanvaring eerst onopgemerkt, totdat andere zwemmers haar zagen. Het slachtoffer werd uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Bij aankomst in het ziekenhuis overleed ze. Volgens Griekse media werd de vrouw getroffen door de schroef van de speedboot en liep ze daarbij fataal letsel op aan haar hoofd en been. De tragedie speelde zich af bij Avlaki Beach, in het noordoosten van het populaire vakantie-eiland.

Na het ongeval zouden de bestuurder van de speedboot en de waterskiër op de vlucht zijn geslagen. De politie is naar het duo op zoek. Het is niet duidelijk of ze iets van het ongeval gemerkt hebben.

De vrouw was met haar man en dochter op het eiland. Volgens Griekse media vielen de afgelopen vijf jaar in het land zeker 15 doden bij ongevallen met speedboten.