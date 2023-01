Premium Het beste van De Telegraaf

Griep, corona of RS-virus? In andere landen is deze ’supertest’ al wél te koop

Door Annemarie de Jong Kopieer naar clipboard

Je voelt je grieperig, maar is dat het ook? Een ’combinatiezelftest’ toont aan of het griep, corona of het RS-virus is. Voorzitter Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting wil dat deze ’supertest’ in Nederland verkrijgbaar wordt. ,,Zodat mensen zelf thuis kunnen achterhalen wat ze onder hun leden hebben.” In België, Duitsland, Frankrijk en Spanje is met een vier-in-één test te zien of je besmet bent met influenza type A of B (griep), RS-virus of corona.