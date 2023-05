Premium Het beste van De Telegraaf

Oplichters stelen meer dan 2.500 euro Hoogbejaarde (98) slachtoffer bankfraude: ’Ik zei nog, ik kan je wel vertrouwen, hè?’

Door Frederique Teillers Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Patricia Rehe

Zaandam - Mevrouw Muller-Breukels (98) dacht nog als ze in de krant las over oplichting: dat gaat mij nooit gebeuren. Toch is ze donderdag zelf slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. „Het klonk zo oprecht.”