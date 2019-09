Omkoping op zee

Een opvarende van de Grace 1 geeft het schip zijn nieuwe naam: de Adrian Darya 1. Ⓒ FOTO REUTERS

LONDEN - „Mijn naam is Brian Hook. Ik werk voor minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en ben de Amerikaanse gezant voor Iran. Ik heb goed nieuws voor u.” Kapitein Akhilesh Kumar van de Iraanse tanker Adrian Darya 1 zal zich even in de ogen hebben gewreven, toen hij op 26 augustus een e-mail met deze tekst binnenkreeg. Probeerde de Amerikaanse overheid hem om te kopen?