’Model (36) tijdens fotoshoot in hoofd gebeten door luipaard’

De uit de hand gelopen fotoshoot was in een ‘seniorenresidentie voor showdieren’ in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Het model stapte met begeleiding de kooi in, maar de luipaard kon dat niet waarderen en beet haar in het hoofd. De vrouw werd met spoed door een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het dier zou net als een andere luipaard uit het centrum vaker voor fotoshoots worden gebruikt. Voorheen traden de twee jachtdieren voor publiek op, melden Duitse media. Gasten van de privé-opvang kunnen tegen betaling verschillende dieren voeren. Er worden ook pony’s, vogels en varkens opgevangen.

De eigenaresse van het dierencentrum heeft mogelijk nalatig gehandeld. De politie doet verder onderzoek, ook naar de omstandigheden waarin de dieren leven. Het beest zou na de aanval ook korte tijd ontsnapt zijn geweest.