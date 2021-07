Jonge zusjes dodelijk getroffen door bliksem op Noorse berg

Het drietal was in het zuiden van Noorwegen in een natuurgebied op stap. Eenmaal op de populaire Melshornberg sloeg het noodlot toe. Zowel de 18-jarige Benedicte als haar 12 jaar oude zusje Victoria Myrset kwamen volgens de Noorse autoriteiten door onweer om het leven. Ze komen beiden uit de hoofdstad Oslo en waren aan het hiken.

De burgemeester van de gemeente Hareid waar het dodelijke incident plaatsvond, heeft zijn diepe medeleven betuigd. Volgens hem had niemand dit kunnen voorzien omdat het weer plaatselijk „zo enorm snel omsloeg.”

Volgens een Noorse nieuwszender was er zondag in het gebied sprake van in totaal ruim achthonderd bliksemschichten.