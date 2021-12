Ouders van overleden kinderen krijgen mails over spirituele rituelen op begraafplaats

Om achter de naam van de groepering te komen, spande het echtpaar Drost-Laabidi een kort geding aan tegen de gemeente Amersfoort, dat dinsdag diende. De directeur van de begraafplaats - die onder de gemeente valt - had de groep toestemming gegeven om op 11 september op de gesloten begraafplaats een bijeenkomst te houden op het kindergedeelte om „spirituele energieën te onderzoeken van overledenen.”

De gemeente moet dus over de naam van die groep beschikken of die in ieder geval heel eenvoudig bij de directeur van Rusthof op kunnen vragen, zei de advocaat van het echtpaar tijdens het kort geding voor de rechtbank in Utrecht. De gemeente stelde echter dat het zes individuen betrof die geen onderdeel zijn van een groepering of organisatie. Bovendien komt de Nationale ombudsman op 17 december met een onderzoeksrapport over de gebeurtenissen op die bewuste avond.

Het echtpaar stelt echter dat de psychische nood bij moeder Radia Laabidi zo hoog is, dat er sneller duidelijkheid nodig is over wat er die avond gebeurd is. Daarop besloot de gemeente woensdag onder strikte geheimhouding individuele mails, die later waarschijnlijk ook onderdeel uitmaken van het rapport van de ombudsman, aan het echtpaar ter beschikking te stellen. De namen worden wel zwartgelakt. Het echtpaar hoopt zo meer duidelijkheid te krijgen over de gebeurtenissen op de bewuste avond en de advocaat trok daarop de eis van het kort geding woensdagmorgen in.