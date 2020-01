D66’ers Vijlbrief en Van Huffelen nieuwe staatssecretarissen Financiën

Bronnen rond de coalitie melden dat Vijlbrief zich gaat ontfermen over de belastingen en dat Van Huffelen verantwoordelijk wordt voor de toeslagen.

D66 was op zoek naar twee staatssecretarissen na het opstappen van Snel vanwege het drama kinderopvangtoeslag. Begin dit jaar besloot de coalitie om hem te laten opvolgen door twee bewindspersonen.

Van Huffelen wordt nu verantwoordelijk voor de toeslagen en de douane. Ze moet aan de slag met het compenseren van de duizenden gedupeerde ouders en een aanzet geven voor het hervormen van het toeslagenstelsel.

Vijlbrief gaat zich richten op de belastinginning en mag in die rol ook een opzet maken voor de hervorming van de Belastingdienst en het belastingstelsel.

Hans Vijlbrief (56) is nu nog ambtelijk voorzitter van de Eurogroep, Alexandra van Huffelen (51) is directeur van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf in Amsterdam en Eerste Kamerlid voor D66.