Man steelt donatiepot voor kankerpatiënt uit Alkmaars zonnestudio

„Zo vervelend om Björn hiermee te moeten belasten”, zegt eigenaar Malik Ilhan tegen NH Nieuws. Hij deelde de beelden van de diefstal op sociale media. Ilhan besloot niet direct naar de politie te stappen, zo vertelt hij aan de regionale omroep. „Ik vind dit zulk kansloos gedrag. Maar hij zal het geld wel nodig hebben. Toch willen we hem de gelegenheid geven om de box terug te brengen.”

Volgens de eigenaar was een van zijn medewerkers net een zonnebank aan het schoonmaken, toen de man toesloeg. „Ze was nog geen minuut weg. We hebben de camerabeelden bekeken en zagen hem de winkel in-en uitlopen.”

Ⓒ SCREENSHOT FACEBOOK LA SOL ZONNECENTRUM

Medicijn uit VS

Ilhan plaatste de box speciaal voor zijn vriend Björn. Hij lijdt aan een zeldzame vorm van kanker en kan het geld goed gebruiken voor een zeldzaam medicijn uit de Verenigde Staten. „Ik heb hem meteen gebeld. Hij baalde ervan maar vroeg wel of we een nieuwe donatiebox kondern neerzetten. Natuurlijk doen we dat.”