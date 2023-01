Thailand maakt draai en schrapt net aangekondigde coronaregels

Minister Anutin Charnvirakul van Volksgezondheid verkondigde maandag dat de maatregelen toch niet nodig zijn, melden meerdere persbureaus. Een expertgroep had erop gewezen dat het vanwege de wereldwijd verstrekte vaccinaties onzin was om alle inkomende reizigers te vragen om een vaccinatie- of herstelbewijs. „Het tonen van een vaccinatiebewijs zou vervelend en onhandig zijn, en dus heeft de groep besloten dat het niet nodig is.”

Dat betekent dat ook ongevaccineerden kunnen blijven reizen naar het vakantieland. Dat was al zo, maar dit weekend kondigde Thailand plots aan dat er weer inreis-eisen zouden gaan gelden, waarbij twee vaccinaties of een recent herstelbewijs moesten worden getoond.

Rompslomp

Dat was mogelijk slecht nieuws voor een deel van de Nederlanders die het land willen bezoeken. Zij zouden op zijn minst weer te maken krijgen met papieren rompslomp of mogelijk zelfs worden geweerd. Voor corona bezochten jaarlijks zo’n 200.000 tot 250.000 Nederlanders het warme vakantieland.

„Het is nu boekingsseizoen, dus dit was geen leuk nieuws”, zegt Rutger Olthoff over de onheilstijding van afgelopen weekend. Zijn Asiadirect.nl biedt onder meer reizen aan naar het populaire Thailand. „We stonden op de reisbeurs in Amsterdam, waar de sfeer ontzettend goed was. Tot dit bericht kwam. Dus we zijn enorm blij dat Thailand toch openblijft en klaar is om toeristen te ontvangen.”

China

De grote vraag is wat er achter de verrassende draai zit. De maatregelen leken te maken te hebben met de versoepelingen in coronabrandhaard China die vanaf dit weekend gelden. De verwachting is dat vanaf deze week hordes Chinezen naar Thailand afreizen, terwijl de Chinese overheid tot overmaat van ramp is gestopt met het delen van data over het aantal besmettingen en mogelijke nieuwe mutaties van het coronavirus.

De Thaise overheid koos er eerder deze week echter niet voor om specifiek op Chinezen gerichte maatregelen te nemen. Thailand wilde, zo zei de minister van Volksgezondheid, de Chinezen niet discrimineren.

En dus kondigde Thailand dit weekend aan dat de hele wereld aan generieke, strenge inreis-eisen werd onderworpen. Het is niet ondenkbaar dat diplomatieke druk achter de schermen hier een grote rol heeft gespeeld, of dat Thailand met het oog op de op toerisme drijvende economie uit een ander vaatje tapt. Volgens persbureau Bloomberg speelt het massale gemor uit de toeristische sector een rol. Zo klaagde de regio Phuket over een hoos aan annuleringen.