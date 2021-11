Remkes en Koolmees: formatie gaat nog enkele weken duren

Dat schrijven Remkes en Koolmees donderdag in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zij liet eerder via een brief blijken dat de Tweede Kamer het lange formatieproces zat begint te worden. „Onze verwachting is dat de onderhandelingen binnen enkele weken ver gevorderd zijn”, laten Remkes en Koolmees weten. „Hiervoor zetten wij ons in.” Hoewel de brief geen concrete deadline bevat, komt met die mededeling een mogelijk akkoord voor Kerst wel dichterbij.

Inmiddels zijn alle belangrijke onderwerpen een of meerdere keren aan bod gekomen tijdens de gesprekken, aldus de informateurs. Over deelonderwerpen en de financiële onderbouwing is er nog geen overeenstemming. De onderhandelingen hebben in deze fase dan ook geen invloed op de begrotingen van ministeries waar de Tweede Kamer momenteel verspreid over een aantal weken over debatteert.

Koolmees en Remkes stellen bovendien nog een sessie op het Hilversumse landgoed De Zwaluwenberg in het vooruitzicht. Van 17 tot en met 19 november moeten de onderhandelaars van de vier fracties daar weer bij elkaar komen.

Koolmees en Remkes erkennen dat de duur van de formatie „een langere is dan tot nu toe gebruikelijk.” Ze geven aan begrip te hebben voor het ongeduld van de Kamer en de samenleving. Eerder deze week spraken Remkes en Koolmees al met Bergkamp over de trage vordering van de formatie. Toen benadrukte Remkes naar eigen zeggen dat de verkiezingen weliswaar maanden geleden geleden zijn, maar er lange tijd nauwelijks over de inhoud was gesproken.