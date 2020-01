’Alleen regen kan ons nu nog redden’

Vanuit de lucht is goed te zien hoe omvangrijk de branden zijn en hoe moeilijk het daardoor is de verwoestende vuurzee te stuiten. Ⓒ EPA

SYDNEY - Aan de zuidoostkust van Australië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de oplaaiende bosbranden. De weersverwachting voor komend weekend is slecht met temperaturen boven de 40 graden en harde wind. „Het vuur wordt erger dan afgelopen week”, waarschuwt de overheid van New South Wales over het gebied ten zuiden van Sydney.