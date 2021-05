’Vroeger hadden misdadigers een code, ze kwamen niet aan vrouwen en kinderen’

Volgens de bekende zaakwaarnemer Mino Raiola gaat de overval op PSV-spits Zahavi voor een cultuuromslag in Nederland zorgen. „Je denkt toch niet dat je in Brazilië even kunt doorlopen tot de voordeur van Romario?” Ⓒ ZUMAPRESS.com

AMSTERDAM - Mino Raiola (53) vermoedt dat de laaghartige overval op het gezin van PSV-spits Eran Zahavi een cultuuromslag in Nederland teweeg zal brengen. Volgens de invloedrijke zaakwaarnemer, die de jonge overvallers vanzelfsprekend verafschuwt („Laffe honden zijn het”), is het zaak dat de voetballers in Nederland hun gezinnen en zichzelf beschermen tegen de criminelen. „Dat is helaas keihard nodig.”