Al 1400 relschoppers avondklok aangehouden: dagelijks 50-100 erbij

Opvallend genoeg worden nog altijd zo’n 50 tot 100 mensen per dag aangehouden in verband met de avondklokrellen, omdat zij herkenbaar op beeld staan of digitaal opgespoord kunnen worden voor opruiing. Dat blijkt uit cijfers die de politie opzocht op verzoek van De Telegraaf.

Sinds zaterdagavond 23 januari

De avondklok geldt sinds zaterdag 23 januari. Vanaf dat moment had de politie ook aangegeven extra te handhaven, aldus een woordvoerster. „We hadden lik op stuk aangekondigd, omdat de urgentie ook zo hoog is.” Tijdens de eerste avond werden al 3600 boetes uitgedeeld. Dat aantal is dus sindsdien fors gestegen naar 19.500. Los van de avondklokboetes werden ook nog eens ruim 3000 boetes uitgedeeld voor andere coronagerelateerde overtredingen, zoals groepsvorming.

De piek van het aantal aanhoudingen van verdachten lag op de maandag van de avondklokrellen. Toen werden op één dag circa 250 mensen opgepakt. Die maandag werden op tientallen plaatsen rellen aangekondigd. Dat was daags nadat op zondag de vlam in de pan sloeg in met name Eindhoven, waar het centraal station werd vernield, en bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam.

Ophitsing via sociale media

De avondklokrellen kenden een dynamiek die zich deels op social media afspeelde. Via Snapchat, Telegram, TikTok en WhatsApp hitsten voornamelijk jongeren elkaar op om onder het mom van een ’strijd voor vrijheid’ te gaan rellen en plunderen. In tientallen steden werden agenten bekogeld met stenen, glas en vuurwerk. Op meerdere plaatsen werden winkels geplunderd.

In totaal zijn dus sinds de invoering van de avondklok 1400 mensen opgepakt voor onder meer plunderingen, bij verboden demonstraties en voor opruiing. De politie kan die cijfers niet uitsplitsen, omdat het aan het Openbaar Ministerie is om te bepalen wat de arrestant ten laste wordt gelegd.

Relschoppers posten zelf hun daden

Opvallend genoeg filmden veel relschoppers zelf hun daden, en posten ze hun filmpjes online om te pochen. Die beelden worden nu gebruikt om nog altijd mensen van hun bed te lichten of bij hun voordeur aan te houden. Ook camerabeelden van anderen komen daarbij goed van pas. Ten derde kijken digitale rechercheurs wie er precies verantwoordelijk waren voor het ophitsen en oproepen tot rellen. Ook deze opruiers worden nog altijd op grote schaal aangehouden. Anderen melden zichzelf en worden op het bureau aangehouden.

De politie verwacht dat het aantal aanhoudingen nog fors zal oplopen, omdat er nog genoeg bruikbare beelden voor handen zijn. De Rotterdamse politie bijvoorbeeld dreigde deze week nog in deze krant om desnoods beelden van relschoppers op grote schermen bij het Centraal Station en langs snelwegen te tonen, als zij zich niet zelf komen melden na het tonen van de beelden op tv en op sociale media.