Agent Wayne Couzens aangeklaagd voor moord op Sarah Everard: wie is hij?

Eerder vrijdag had de politie bevestigd dat het woensdag gevonden lichaam van Everard is. Ze verdween op 3 maart toen ze te voet op weg was in haar woonplaats Londen. Eerder deze week werd de 48-jarige Couzens opgepakt. Zijn vrouw werd ook gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid. Zij werd op borgtocht vrijgelaten.

De politie communiceerde woensdag al dat de agent was aangehouden op verdenking van moord. Couzens staat als agent in voor de bewaking van onder meer Downing Street, waar de premier verblijft, het Britse parlement en ambassades. Volgens de politie was de man niet aan het werk op het tijdstip dat de vrouw verdween. De Britse krant The Sun schrijft dat de man er een shift van zes uur op had zitten bij de Amerikaanse ambassade zo’n 90 minuten voor Everard voor het laatst gezien werd vijf kilometer verderop.

De agent werd donderdag naar het ziekenhuis gebracht met een hoofdletsel dat hij opliep terwijl hij in de cel zat. Na verzorging werd hij teruggebracht naar het politiebureau.

Drie dagen voor Everard verdween zou de Londense politie een beschuldiging gekregen hebben aan het adres van Couzens voor exhibitionisme. Hij zou zijn geslachtsdelen getoond hebben aan een vrouw voor een fastfoodrestaurant. Ondanks de klacht bleef de man aan het werk. De politie onderzoekt de klacht nu en bekijkt of zijn collega’s correct gehandeld hebben. Het incident zou gefilmd zijn door bewakingscamera’s en werd ook gerapporteerd door maaltijdbezorgers.

De politie zou verder ook camerabeelden onderzoeken die gemaakt werden door een buscamera die langs de route van Everard reed op de avond dat de vrouw verdween. Een auto gelinkt aan de verdachte zou ook gespot zijn door een dashcam. Volgens de politie is het onwaarschijnlijk dat Everard en Couzens elkaar al kenden voordat de vrouw vermoord werd.

Wake in park

Veel vrouwen delen op sociale media verhalen waarin ze onder meer vertellen bang te zijn om ’s avonds alleen naar buiten te gaan en wat ze doen om zichzelf veilig te voelen.

Duizenden vrouwen kondigden aan zaterdag een wake te houden in het park waar Everard vlak voor haar vermissing doorheen liep. Tijdens deze bijeenkomst willen ze een minuut stilte houden voor Everard en andere vrouwen die door geweld om het leven zijn gekomen. De bijeenkomst werd volgens de organisatie aanvankelijk toegestaan door de politie, maar die verklaarde later dat de wake in strijd is met de coronaregels en tot hoge boetes kan leiden.