Laatste peilingen: VVD ondanks fors verlies ruim aan kop, race om tweede plek

De VVD levert in de peilingen van Kantar en die van EenVandaag/Ipsos maar liefst 4 zetels in ten opzichte van een week geleden. Maar met de 35 of 36 zetels die de liberalen toebedeeld krijgen, is de partij nog altijd met afstand de grootste.

In het kielzog van de VVD vinden de grootste verschuivingen plaats. D66 wint bij EenVandaag/Ipsos liefst 5 zetels en staat daar met 19 zetels, evenveel als de huidige fractie-omvang, gedeeld tweede met de PVV. Bij Kantar moet lijsttrekker Sigrid Kaag het met 17 zetels doen, eentje minder dan de partij van Geert Wilders.

CDA van Hoekstra

Het CDA van Wopke Hoekstra laat bij de twee peilingen heel verschillende bewegingen zien. Bij Kantar verliezen de christendemocraten 4 zetels en zakken ze naar 15, bij EenVandaag/Ipsos staat de partij stabiel op 17 zetels.

Achter de vier partijen, die in de huidige Tweede Kamer ook al de grootste zijn, strompelen de linkse partijen. Bij EenVandaag/Ipsos peilen SP, PvdA en GL gezamenlijk 11 zetels. Bij Kantar moet het GL van Jesse Klaver het met een karige 9 zetels doen, terwijl SP en PvdA daar op 12 staan.

EenVandaag/Ipsos peilt drie nieuwkomers in de Kamer: JA2 en Volt krijgen 2 zetels en de BoerBurgerBeweging 1. 50Plus valt na het zoveelste interne gekonkel in deze peiling juist buiten de boot. Bij Kantar krijgen naast de bovengenoemde nieuwkomers ook Bij1 van Sylvana Simons en voor het eerst Splinter van de Dierenpartij-afsplitster Femke Merel van Kooten-Arissen een zetel toebedeeld. Kantar voorziet een Kamer met maar liefst 18 partijen na de verkiezingen.