’Gegevens van meer dan honderd politiemedewerkers met PTSS op straat’

De medewerkers werden in de mail uitgenodigd voor een ‘contactdag’ voor collega’s met een posttraumatische stressstoornis. De uitnodiging werd verstuurd door een casemanager van het meldpunt PTSS binnen de politie. De medewerker zette alle namen en e-mailadressen van de collega’s in de gewone adresbalk van de email, in plaats van verborgen in de BCC. Dat blijkt uit een mailwisseling die Omroep Brabant in handen kreeg.

Kort daarop realiseerde die medewerker zich de fout en trok de mail in. Daarnaast werd een extra mail gestuurd waarin de fout is erkend en excuses worden gemaakt aan alle geadresseerden. Maar zoals een van de genodigden laat weten: "Als ik naar zo’n contactdag toe zou gaan, dan weet ik dat ik collega’s of oud-collega’s tegenkom. Dan kies ik daarvoor. Maar ik ga nooit. Want ik wil niet dat mensen van me weten dat ik PTSS heb. Ik schaam me ervoor." De politie erkent dat de fout is gemaakt.