Minister Hoekstra brengt onverwacht bezoek aan Oekraïne

Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken aan De Telegraaf weten. Hoekstra vertrok maandagavond na een speech in Maastricht met het regeringsvliegtuig naar Polen. Van daaruit reisde hij – samen met zijn Duitse ambtgenoot Annalena Baerbock – per trein naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Aan het bezoek is vooraf geen ruchtbaarheid gegeven vanwege de veiligheidssituatie in Oekraïne.

Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog met Rusland dat een Nederlands kabinetslid naar Kiev reist. Hoekstra heropent daar vanmiddag de Nederlandse ambassade. Eind april besloot het kabinet dat een klein deel van het ambassadepersoneel kon terugkeren naar Kiev. Volgens Hoekstra is dat ’nooit zonder risico’s, maar wel verstandig en acceptabel’.

De minister en CDA-leider heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan Irpin, een zwaar getroffen voorstad van Kiev. In die plaats is zwaar gevochten en zijn veel dodelijke slachtoffers gevallen. Rond half twaalf dinsdagochtend ontmoeten Hoekstra en Baerbock de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba.

Ontmoeting met Zelenski

Vanmiddag staat een ontmoeting met de Oekraïense president Zelenski op het programma, zo laat Buitenlandse Zaken weten. Aan het begin van de avond keert Hoekstra terug naar Nederland.

In januari van dit jaar, kort voor het begin van de oorlog, gingen Hoekstra en premier Mark Rutte gezamenlijk naar Kiev. Rutte spreekt donderdag het Oekraïense parlement toe via een videoverbinding. Het omgekeerde gebeurde eind maart ook: toen gaf Zelenski een emotionele videospeech aan de Tweede Kamer, waarin hij onder meer vroeg om meer wapens en strengere sancties voor Rusland.

’Vervalsen van de geschiedenis’

Maandag haalde Hoekstra tijdens een speech in Maastricht uit naar de Russische president Vladimir Poetin. Poetin beweerde onder meer dat het Westen Rusland had ’gedwongen’ tot een invasie en dat het Rusland dreigde binnen te vallen. „Het is een volstrekt ongeloofwaardige poging tot het fabriceren van een voorwendsel, en het vervalsen van de geschiedenis”, zei Hoekstra daarover.