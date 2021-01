LIVE | De Jonge belooft vaccinatie-achterstand komende weken in te halen

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge baalt van de trage start van het vaccinatieprogramma en belooft dat de komende weken de achterstanden van de inentingen met het coronavaccin zullen worden ingehaald. „In de komende twee à drie weken gaan we meer wegprikken dan er binnenkomt. Dat betekent dat we met een paar weken bij zijn, we trekken ons been écht bij”, vertelt De Jonge aan het AD.

De gezondheidsminister zegt voorzichtig te blijven om niet de gehele voorraad coronavaccins in één keer op te prikken. „We moeten wel zorgen dat we over een tijdje ook nog genoeg op voorraad hebben om de ingeplande prikken te kunnen garanderen. Dat is telkens een moeilijke afweging om te maken”, aldus De Jonge. „Het gaat maar om één ding: komen er voldoende vaccins binnen? Dat bepaalt het tempo van de vaccinatie.”

De EU ligt in de clinch met het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca, dat in het eerst kwartaal mogelijk maar een kwart van de afgesproken hoeveelheid vaccins kan leveren aan de EU-landen. De EU heeft in totaal 400 miljoen doses besteld van het vaccin, waarvan er 11,6 miljoen naar Nederland zouden gaan.

Nederland heeft nu ongeveer 1 op de 100 inwoners een eerste prik gegeven en behoort daarmee tot de hekkensluiters in de EU. Van alle EU-landen staat alleen Bulgarije onder Nederland. Daar is 0,39 van de 100 inwoners geprikt. In de Tweede Kamer en daarbuiten is veel kritiek op het feit dat ons land als laatste EU-land begon aan de vaccinatiecampagne, op 6 januari.

