LIVE | Frankrijk, Tsjechië en Portugal sluiten grenzen, scherpen regels aan

Frankrijk sluit vanaf zondag middernacht de grenzen voor niet-essentieel reisverkeer van buiten de Europese Unie. Inwoners mogen alleen naar niet-EU-landen als ze een „dwingende reden” hebben. Premier Castex heeft dat aangekondigd na topberaad over het terugdringen van het coronavirus.

De regeringsleider voerde de besmettelijke Britse en Zuid-Afrikaanse virusmutaties aan als reden voor de reisbeperkingen. Mensen uit EU-landen die naar Frankrijk komen moeten een negatieve PCR-test tonen.

Een nieuwe lockdown is volgens Castex vooralsnog niet nodig. „De komende dagen zijn cruciaal.” In Frankrijk geldt een avondklok vanaf 18.00 uur en daar komen wel extra maatregelen bij, zei hij. Zo gaat de politie extra controleren op de naleving. Ook moeten winkelcentra dicht vanaf zondag.

Tsjechië weert niet-essentieel verkeer

Ook mensen die geen dringende reden hebben om naar Tsjechië te komen zijn vanaf zaterdag niet welkom. Voor onder meer grenswerkers en familiebezoek wordt een uitzondering gemaakt. De regering in het land met ruim 10 miljoen inwoners is bezorgd over de verspreiding van de Britse variant van het virus, die zou zorgen voor een snellere overdracht.

De gezondheidsautoriteiten maakten vrijdag melding van bijna 8000 nieuwe besmettingen. Dat zijn er zo’n 10.000 minder dan op het hoogtepunt begin deze maand. Sinds het begin van de pandemie zijn er meer dan 972.000 besmettingen vastgesteld. Ruim 16.000 mensen stierven door Covid-19 in Tsjechië.

Portugal sluit vanaf vrijdag de grens met Spanje. In ieder geval de komende twee weken is verkeer van en naar het buurland alleen nog in speciale gevallen toegestaan, kondigde de regering aan.

Bij de 1200 kilometer lange grens zal worden gecontroleerd. Ook reizen per boot en via de lucht wordt ingeperkt. Eerder was al besloten vanaf vrijdag de vluchten vanuit en naar Brazilië op te schorten vanwege de virusmutant in dat land.

Meer nieuws:

Binnenland

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk hier het coronanieuws van donderdag 28 januari.