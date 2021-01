LIVE | Uitzondering nachtklok voor mensen met zware psychische problemen

Mensen met ernstige psychische problemen, zoals een ernstige angststoornis of PTSS, mogen ’s avonds even uit huis gaan als dat onvermijdelijk is. Als zij de ’eigen verklaring’ invullen, wordt voor deze groep een uitzondering gemaakt op de avondklok.

Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

Mensen met psychische problematiek moeten in de verklaring aangeven dat ze vallen onder de categorie ’Hulp aan een hulpbehoevend persoon’. Ook wordt hen aangeraden documenten mee te nemen waaruit blijkt dat ze met deze problemen kampen, zoals een crisiskaart. Zo wordt de situatie sneller duidelijk voor een handhaver, ook als de persoon het op dat moment even moeilijk vindt de situatie goed uit te leggen omdat hij of zij het juist dan even zwaar heeft.

„Ik wil ook deze mensen vragen om in de buurt van hun huis te blijven, het doel is immers om contacten en verspreiding van het virus te voorkomen”, benadrukt staatssecretaris Paul Blokhuis. „Verder is het ook goed om met je zorgverlener te bespreken of er nog andere interventies mogelijk zijn om escalatie of verergering te voorkomen. De handhavers zullen naar redelijkheid handelen en de situatie inschatten.”

