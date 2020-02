Koning Winter knipoogt naar Limburg

Vader Leon uit Belfeld is samen met zoon Peet gaan wandelen. „Ik wist dat het ging sneeuwen. Ik heb echt heel secuur gekeken en wist dat het op de hoger gelegen gebieden zou gaan sneeuwen. En dat is uitgekomen. Ja, je moet tegenwoordig goed kijken. Zo vaak gebeurt het niet meer. Maar hier is het driehonderd meter hoger en dat is dan net genoeg. Nu gaan we samen nog een sneeuwpop maken.”

Na een bijzonder natte en warme februarimaand laat koning Winter zich op de valreep tóch nog even zien. Tot van deze twee dames in Vijlen. Ⓒ Marcel van Hoorn

„Onze vrienden komen uit Maasbracht”, vertelt Paul Franssen. „Daar sneeuwt het nog minder. Dus toen we dit zagen gebeuren moesten we er even gebruik van maken. Ja, met die opwarming lijkt het steeds minder koud te worden. Vroeger hadden we hier in Vijlen de sneeuwbrigade. Gingen we met zijn allen de straten en stoepen sneeuwvrij maken. Maar die brigade leidt tegenwoordig een slapend bestaan. Maar donderdag is het wel even lekker”, lacht de Limburger.

Bij Boscafé Het Hijgend Hert is het een drukte van belang. Het café, dat letterlijk middenin in de bossen op een van de hoogste punten van ons land ligt, krijgt nog regelmatig met een pak sneeuw te maken. „Ja, we liggen hoog en buiten de bebouwde kom”, zegt medewerkster Karin. „Dat scheelt soms wel vijf graden. En dat maakt op zo’n dag precies het verschil. Daar komen mensen echt op af. Even genieten met zijn allen van de witte wereld.”