Opgepakt gangsterliefje Emma ’spin in web drugskartel El Chapo’

Emma Coronel Aispuro was volgens de Amerikaanse autoriteiten nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het Sinaloa-drugskartel van haar man Joaquín Guzman, beter bekend als El Chapo. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Amsterdam - In tegenstelling tot veel andere gangsterliefjes was Emma Coronel Aispuro volgens de Amerikaanse autoriteiten nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het Sinaloa-drugskartel van haar man Joaquín Guzman, beter bekend als El Chapo. Het was het nu op Dulles International Airport in Washington gearresteerde voormalige model en schoonheidskoningin dan ook met de paplepel ingegoten, haar vader Inés werkte al in de top van het beruchte drugsimperium van El Chapo.