Audrey Hale ging sinds kort door het leven als man Transgender schutter richt bloedbad aan op lagere school: ’past niet in plaatje’

Door onze redactie buitenland

NASHVILLE - „Dit zag niemand aankomen”, zo reageerde een voormalige schoolvriendin van seriemoordenaar Audrey Hale geschokt op het bloedbad dat Hale maandag aanrichtte op de lagere school waar zij op zat in de plaats Nashville. „Niemand op school was verbaasd dat zij naar buiten kwam als trans (van vrouw naar man - red. ) maar ze past absoluut niet in het plaatje van een seriemoordenaar”, aldus de vriendin die graag anoniem wil blijven.