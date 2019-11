A10 maandag weer open

Vrijdag liep de situatie volledig uit de hand en liepen alle alternatieve routes vol, omdat die de extra toestroom van het autoverkeer niet konden verwerken. Weggebruikers waren soms wel twee uur langer dan gebruikelijk onderweg.

Vertraging

Op werkdagen rijden normaal 10.000 auto’s per uur via de zuidelijke ringweg, die toen allemaal een andere route moesten kiezen waardoor alle wegen volliepen en er geen doorkomen meer aan was. In het weekend gaan er 85.000 automobilisten per dag via Amsterdam-Zuid, die nu ook een alternatief moeten vinden.

Er was sprake van een mega-operatie. Ⓒ ANP

Zaterdagmorgen leek het er nog op dat de werkzaamheden vertraging zouden oplopen en de ochtendspits op maandag mogelijk getroffen zou worden, omdat door het weer uren later dan gepland kon worden gestart met het inschuiven van de 3 miljoen kilo wegende afdekplaat die onder de A10 moest worden aangebracht.

Sein op groen

,,Maar we hebben nu het sein groen gekregen van de bouwers dat alles toch volgens de hernieuwde planning verloopt en niets nog een ’heropening’ morgenvroeg in de weg staat”, zegt woordvoerder Yeter Atmaca van Zuidasdok.

Ook het spoor ging dit weekend op de schop. Ⓒ ANP

Zondagmorgen werd het treinverkeer al hervat en gingen de stations Zuid /WTC en RAI weer open. Vrijdag en zaterdag reden er helemaal geen treinen naar en van station Zuid en Rai omdat vanwege de werkzaamheden niet alleen een stuk snelweg, maar ook tientallen meter treinspoor verwijderd moest worden.

Zondag werd vervolgens met man en macht gewerkt om de A10 weer in ere te herstellen. Een mega-klus, want het nieuwe asfalt moet in drie lagen worden aangebracht: een onderlaag van 270 ton, na het afkoelen volgt een tussenlaag van 250 ton en tot slot volgt – ook weer na het afkoelen – een deklaag van 170 ton. ,,Maar dat is dus allemaal gelukt”, klinkt Atmaca opgelucht.