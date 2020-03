RIVM: ’Studenten Vindicat moeten zichzelf in de gaten houden’

Dinsdag werd geadviseerd om alleen indien noodzakelijk naar het noorden van Italië te reizen. Eerder, op het moment van afreizen van de studenten, werd dat deel al als risicogebied aangewezen.

Van Dissel zegt dat de studenten bij verkoudheidsklachten ’social distancing’ moeten toepassen; zichzelf afzonderen en geen nieuwe contacten leggen. In dat geval kan iemand volgens hem prima de hond uitlaten of even naar de supermarkt, maar naar een feest gaan is dan niet aan te raden.

De groep studenten zit in Sestriere, in het noordwesten van Italië. „Dinsdagochtend hebben we allemaal een mail van de GGD ontvangen met onder meer hygiënevoorschriften. Wat wel te doen en wat vooral niet”, zegt Floris Hamann, rector bij Vindicat en als zodanig aanspreekpunt voor de autoriteiten in Nederland. Hij heeft „ieder dagdeel” contact met het RIVM.

’Gezondheid boven alles’

„Iedereen hier is zich bewust van de serieuze situatie. Wij zijn geen experts, dus als de autoriteiten zeggen dat we vervroegd naar Nederland moeten terugkeren, dan doen we dat”, aldus Hamann. „Het is zeker niet zo dat het doorgaan van deze skivakantie voor ons op nummer één stond. De gezondheid van de negenhonderd studenten gaat boven alles.”

