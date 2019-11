Staat aansprakelijk voor doodsteken gevangene

De Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein, waar Kamal Aamari werd doodgestoken. Ⓒ DIJKSTRA BV

Nieuwegein - De Nederlandse Staat is aansprakelijk voor het doodsteken van gevangene Kamal Aamari door een mede-gevangene in de gevangenis in Nieuwegein. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten.